Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-солистка «Ленинграда» назвала свой диагноз: «Раз в год делаю химиотерапию»

Певица Алиса Вокс призналась, что страдает от аутоиммунного заболевания крови

close
100%
@alisavox/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица и экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс впервые раскрыла свой диагноз в YouTube-интервью со спортсменкой Аллой Шишкиной.

«Это редкое заболевание — системное аутоиммунное заболевание крови. Раз в год делаю химиотерапию», — призналась исполнительница.

Вокс отметила, что болезнь, частично, стала причиной ее ухода из команды Сергея Шнурова. Заболевание обнаружили, когда артистка проходила полный чек-ап здоровья: анализы крови начали показывать «странную картину», и поэтому знаменитости предложили сделать более расширенное исследование. Вокс отметила, что ее болезнь неизлечима.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то — 90 лет. Все сугубо индивидуально», — рассказала звезда.

Исполнительница отметила, что ее болезнь началась с сухости во рту и болях в глазах. Она не сразу обратила внимание на симптомы и считала, что глаза болят от макияжа, а сухость начинается по причине обычной жажды. Сейчас знаменитость лечится у лучшего профильного врача.

Ранее Овсянникова заявила, что фанаты Киркорова испугались за нее после пластики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами