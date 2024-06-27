Экс-солистка «Ленинграда» назвала свой диагноз: «Раз в год делаю химиотерапию»

Певица и экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс впервые раскрыла свой диагноз в YouTube-интервью со спортсменкой Аллой Шишкиной.

«Это редкое заболевание — системное аутоиммунное заболевание крови. Раз в год делаю химиотерапию», — призналась исполнительница.

Вокс отметила, что болезнь, частично, стала причиной ее ухода из команды Сергея Шнурова. Заболевание обнаружили, когда артистка проходила полный чек-ап здоровья: анализы крови начали показывать «странную картину», и поэтому знаменитости предложили сделать более расширенное исследование. Вокс отметила, что ее болезнь неизлечима.

«Прогноз совершенно непонятен. Кто-то живет с этим два года, кто-то — 90 лет. Все сугубо индивидуально», — рассказала звезда.

Исполнительница отметила, что ее болезнь началась с сухости во рту и болях в глазах. Она не сразу обратила внимание на симптомы и считала, что глаза болят от макияжа, а сухость начинается по причине обычной жажды. Сейчас знаменитость лечится у лучшего профильного врача.

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