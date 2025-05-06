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Шац рассказал о желании спрятаться от всего мира из-за юбилея

Комик Михаил Шац признался, что сильно рефлексирует из-за 60-летия
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что начал сильно рефлексировать за несколько недель до дня рождения.

7 июня Шацу исполнится 60 лет. По словам телеведущего, он задумался, как прошел год – что успел сделать, а что потерять. Юморист добавил, что всегда «мучительно» раздумывает, стоит ли праздновать день рождения или нет. Артист признался, что юбилей вызывает у него «непреодолимое желание спрятаться от всего мира».

«Все юбилеи, на которых мне приходилось бывать, проходят по довольно обычному сценарию: «Позвольте несколько слов о юбиляре… А вот мы подготовили фильм… Эта ваза, на которую мы скинулись вдесятером, символизирует… Горячее! Давайте уже танцевать. Пора домой». А хочется чего-то такого!» — заявил артист.

В апреле 2022 года телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что Шац уехал из России в Испанию. В июне она заявила, что комик теперь живет в Израиле.

В сентябре 2022-го министерство юстиции Российской Федерации включило Михаила Шаца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее Михаил Шац рассказал о главном кризисе эмиграции.

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