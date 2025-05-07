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Книги о Великой Отечественной войне бесплатно скачали более 25 тысяч раз

Литрес: роман «Семнадцать мгновений весны» стал лидером по количеству скачиваний
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РИА Новости

Книги о Великой Отечественной войне бесплатно скачали более 25 000 раз в период с 21 апреля по 5 мая в рамках акции «Страницы Великой Победы». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса электронных и аудиокниг Литрес.

Самой популярной у читателей оказалась аудиокнига «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова в озвучке Александра Клюквина, которую скачали более 2000 раз. Вторую строчку занял роман «Момент истины (В августе 44-го)» Владимира Богомолова (более 1000 скачиваний), а тройку лидеров замкнула книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» (более 970 скачиваний). В топ-5 также вошли «В списках не значился» Бориса Васильева и аудиокнига «Живые и мертвые» Константина Симонова.

Всего в специальную подборку вошли 26 книг в электронном и аудиоформате, среди которых — произведения Бориса Полевого, Михаила Шолохова, Виктора Астафьева, Александра Твардовского, Алеся Адамовича и других известных авторов. Акция с бесплатным доступом к книгам о Великой Победе в сервисе Литрес продлится до 21 мая 2025 года включительно.

Ранее Иосиф Пригожин назвал любимые песни о Великой Отечественной войне.

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