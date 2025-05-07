Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме пообещали добиться результатов проверки Урганта на иностранное влияние

Депутат Новичков попросит результаты проверки Урганта на иностранное влияние
close
Иван Ургант/Telegram

Депутат Госдумы Николай НовичковСправедливая Россия — За правду») заявил РИА Новости, что попросит Минюст предоставить результаты проверки деятельности телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния.

По его словам, с момента первого обращения по этому поводу прошел месяц, а для полноценной проверки этого времени «маловато».

«Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу», — сказал Новичков.

Он отметил, что ему важен результат процедуры, поэтому он будет напоминать министерству о своем запросе.

«Если господин Ургант не ведет никакой экономической деятельности на территории Российской Федерации, то возникает вопрос: за счет чего он живет? Может быть, у него есть другие источники, в других странах? Тогда возникает вопрос: под чьим влиянием он находится?» — изложил свои соображения депутат.

Он подчеркнул, что «в ситуации, когда идет война, важно, чтобы все определились», а не «сидели и ждали», когда закончится СВО и все вернется в прежнюю колею.

В начале апреля стало известно, что Минюст России изучает возможность включения телеведущего в реестр иностранных агентов. Основанием для проверки стало обращение Новичкова. Он обвинил Урганта в том, что тот якобы зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель в сфере шоу-бизнеса. Сам Ургант опроверг это сообщение и в целом выразил недоумение такими инициативами народного избранника.

Ранее Ургант отметил день рождения в Израиле, спев песню Пугачевой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами