В Госдуме пообещали добиться результатов проверки Урганта на иностранное влияние

Депутат Госдумы Николай Новичков (»Справедливая Россия — За правду») заявил РИА Новости, что попросит Минюст предоставить результаты проверки деятельности телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния.

По его словам, с момента первого обращения по этому поводу прошел месяц, а для полноценной проверки этого времени «маловато».

«Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу», — сказал Новичков.

Он отметил, что ему важен результат процедуры, поэтому он будет напоминать министерству о своем запросе.

«Если господин Ургант не ведет никакой экономической деятельности на территории Российской Федерации, то возникает вопрос: за счет чего он живет? Может быть, у него есть другие источники, в других странах? Тогда возникает вопрос: под чьим влиянием он находится?» — изложил свои соображения депутат.

Он подчеркнул, что «в ситуации, когда идет война, важно, чтобы все определились», а не «сидели и ждали», когда закончится СВО и все вернется в прежнюю колею.

В начале апреля стало известно, что Минюст России изучает возможность включения телеведущего в реестр иностранных агентов. Основанием для проверки стало обращение Новичкова. Он обвинил Урганта в том, что тот якобы зарегистрировался во Франции как индивидуальный предприниматель в сфере шоу-бизнеса. Сам Ургант опроверг это сообщение и в целом выразил недоумение такими инициативами народного избранника.

Ранее Ургант отметил день рождения в Израиле, спев песню Пугачевой.