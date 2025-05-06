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Анна Михалкова заработала на детском контенте 273 млн рублей

«Страсти»: актриса Михалкова заработала 273 млн рублей на съемке детского контента
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актриса Анна Михалкова заработала более 273 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Страсти».

По данным издания, ООО «М_ФАБРИКА ДЕТСКОГО КОНТЕНТА», учредителями которого являются Анна и Надежда Михалковы, получило 273,4 миллиона рублей выручки, из которых 46,8 миллиона рублей чистой прибыли. Компания занимается созданием детского контента – съемок тематических видео, а также организацией детского шоу «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…» по мотивам одноименного произведения Сергея Михалкова.

В марте «Газета.Ru» выяснила, что компания отца Анны и Надежды, режиссера Никиты Михалкова, увеличила прибыль почти на 20 миллионов рублей за прошедший год.

Прибыль ООО «Бесогон» составила 49 миллионов 598 тысяч рублей за 2024 год, что на 19 миллионов 211 тысяч больше, чем за 2023-й. В том году фирма заработала 30 миллионов 387 тысяч рублей. Компания получила выручку в размере 89 миллионов 51 тысячи рублей за 2024 год, а за 2023-й – 63 миллионов 308 тысяч рублей.

Основной вид деятельности ООО «Бесогон» — это производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Ранее американским кинотеатрам предсказали крах из-за пошлин на иностранные фильмы.

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