В Польше «обезглавили» скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные похитили и обезглавили скульптуру маршала СССР Константина Рокоссовского с мемориального кладбища в Легнице на западе Польши, сообщает местный портал fakty.lca.pl.

«Инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Неизвестные украли с муниципального кладбища скульптуру маршала Константина Рокоссовского», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что скульптура была частью экспозиции открытого местного музея, расположенного на кладбище советских солдат.

После похищения полиция обнаружила фигуру маршала на одной из городских улиц без головы.

В настоящее время вандалов разыскивают правоохранители.