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Стало известно, почему сын Прилучного и Муцениеце не живет с матерью

«Пятый канал»: сын Муцениеце мог отказаться жить с ней из-за буллинга в школе
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын актрисы Агаты Муцениеце и ее коллеги Павла Прилучного Тимофей мог переехать к отцу из-за буллинга в школе. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его данным, он стал объектом насмешек из-за чересчур откровенных фото и видео его матери.

«Конечно, ребенку в школе наверняка показывают и рассказывают это и его одноклассники, и наверняка учителя делают какие-то замечания. Больше чем уверена. Потому что не может быть такого, чтобы на детях это не отражалось. Детская психика очень еще ранимая», — отметила светский журналист Светлана Ключкина.

При этом адвокат Муцениеце Наталья Мелешкина считает, что причиной переезда стали не ролики с ее участием, а то, что Прилучный настраивает Тимофея против родных.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись в 2020 году после десяти лет брака. У них есть двое общих детей — 12-летний Тимофей и 7-летняя Мия.

В конце апреля в Головинском районном суде Москвы прошло заседание по определению места жительства Тимофея. Экс-супруги в суд не явились, но адвокат актера рассказала, что незадолго до заседания Агата инициировала встречу с Тимофеем, с которым якобы не общалась в течение 8 месяцев — с октября 2024 года.

Ранее Ксения Собчак вспомнила, как повлияла на развод Муцениеце с Прилучным.

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