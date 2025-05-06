Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эльдар Джарахов готов стать отцом в декрете: «С кайфом!»

Блогер Эльдар Джарахов заявил, что готов стать отцом в декрете
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Комик, блогер и певец Эльдар Джарахов признался на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, что готов большую часть времени проводить с ребенком вместо матери.

По словам 30-летнего Джарахова, он уже готов стать отцом, но его возлюбленная, певица MONA (она же — Дарья Кустовская), — пока нет.

«Я бы очень хотел [стать отцом] и думаю, что она [Даша] стала бы классной мамой, но я понимаю ее загоны из-за нехватки времени. Я уже старичок YouTube и могу много не работать. Я могу быть отцом в декрете. С кайфом!» — заявил блогер.

Кустовская в свою очередь пояснила в той же беседе, что боится забеременеть.

«Я понимаю, что если я забеременею, то не буду давать должного внимания своему ребенку — так же, как моя мама не давала мне. Мама пахала 24/7, из-за этого у меня была внутренняя обида на нее», — сказала девушка.

MONA также назвала то, что Джахаров принял ее со всеми животными, — самым безумным поступком блогера.

«У меня их в районе 20. У нас есть разные ящерицы, змеи, собаки, кот и обезьяна, которую я ему подарила», — отметила артистка.

Ранее Джарахов раскрыл, что дважды чудом избежал изнасилования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами