Эльдар Джарахов готов стать отцом в декрете: «С кайфом!»

Комик, блогер и певец Эльдар Джарахов признался на YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой, что готов большую часть времени проводить с ребенком вместо матери.

По словам 30-летнего Джарахова, он уже готов стать отцом, но его возлюбленная, певица MONA (она же — Дарья Кустовская), — пока нет.

«Я бы очень хотел [стать отцом] и думаю, что она [Даша] стала бы классной мамой, но я понимаю ее загоны из-за нехватки времени. Я уже старичок YouTube и могу много не работать. Я могу быть отцом в декрете. С кайфом!» — заявил блогер.

Кустовская в свою очередь пояснила в той же беседе, что боится забеременеть.

«Я понимаю, что если я забеременею, то не буду давать должного внимания своему ребенку — так же, как моя мама не давала мне. Мама пахала 24/7, из-за этого у меня была внутренняя обида на нее», — сказала девушка.

MONA также назвала то, что Джахаров принял ее со всеми животными, — самым безумным поступком блогера.

«У меня их в районе 20. У нас есть разные ящерицы, змеи, собаки, кот и обезьяна, которую я ему подарила», — отметила артистка.

Ранее Джарахов раскрыл, что дважды чудом избежал изнасилования.