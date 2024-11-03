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У российской порнозвезды Лолы Тейлор случился нервный срыв из-за работы

Mash: порноактриса Лола Тейлор попала в больницу с нервным расстройством

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lolataylor2/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российскую порноактрису Лолу Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева) госпитализировали, поскольку у женщины случился нервный срыв из-за работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, на днях 31-летняя Бушуева упала в обморок, после чего попала в больницу. Врачи диагностировали ей расстройство нервной системы. Порнозвезде назначили двухмесячное лечение и постельный режим.

Это вторая госпитализация Лолы Тейлор с подобным диагнозом с лета нынешнего года: в июле Бушуева уже теряла сознание, в результате которого получила травму головы. Тогда ей впервые поставили диагноз расстройство нервной системы.

Любовь Бушуева родилась в Ишиме Тюменской области. До того как построить карьеру в порноиндустрии, она работала библиотекарем в Свердловской области. Сейчас женщина нечасто снимается в фильмах для взрослых и активно развивает свои соцсети. В мае 2024 года Бушуева рассказывала, что обратилась к психотерапевту с жалобами на невроз и СДВГ.

В 2020 году Бушуева сообщала, что подверглась изнасилованию на отдыхе в Геленджике. Звезда фильмов для взрослых заявляла, что отдыхала на яхте, когда на нее вместе с подругой напали трое мужчин. Подробнее об инциденте — в старом материале «Газеты.Ru».

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