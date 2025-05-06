94-летний Иван Краско раскрыл детали своего состояния здоровья

Актер Иван Краско признался, что недавно проходил обследование в больнице

Первый народный артист России Иван Краско признался в беседе с NEWS.ru, что с ним «все в порядке».

Краско подчеркнул, что проходил плановое обследование в больнице перед майскими праздниками. По словам 94-летнего артиста, ему нужно было «прийти в надлежащую форму», поскольку у него планируется много выступлений в ближайшем будущем.

«В девяносто-то четыре года пора уже начать следить за своим здоровьем. Анализы у меня, как у космонавта», — отметил Краско.

Актер также признался, что еще не решил, как будет встречать свое 95-летие, которое ему предстоит отпраздновать в сентябре текущего года. Артист мечтает в этот день только об одном — выйти на сцену родного театра.

«Сначала отмечу майские, с [детьми] Ваней и Федей отправимся на нашу дачу в Грузино. Навещу дорогого соседа Мишеля [Михаила Боярского], он сейчас на больничном. Говорят, Миша там отличный дом построил! Вот и загляну на новоселье», — поделился артист.

Краско назвал Боярского деловитым и крепким хозяином, из дома которого без угощения не уйдешь. Он заявил, что в доме Боярских всегда царит чистота и радушие.

Ранее стало известно, что бывшая жена Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) получила паспорт на импланты для груди.