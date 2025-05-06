Виктория Боня вышла на связь через день после начала восхождения на Эверест

Блогерша Виктория Боня сообщила, что успешно прошла первый лагерь на Эвересте

Блогерша Виктория Боня опубликовала в своем Telegram-канале геологацию и раскрыла, что прошла первый лагерь на Эвересте.

«Мы успешно вчера пришли в 1 лагерь. Сейчас выходим во 2й», — написала знаменитость в личном блоге (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Последний раз Боня выходила на связь в ночь на 5 мая. Она отмечала, что у нее не будет сети несколько дней и советовала поклонникам не скучать.

Всего на Эвересте четыре лагеря на разных высотах. Базовый находится на высоте 5364 метра над уровнем моря. Подъем на вершину обычно занимает примерно 45–60 дней, включая время на адаптацию к высоте.

«Виктория, горжусь вами. Крутая»; «Я бы ни за что в жизни не подписалась на такое, но слежу и болею за Боню»; «Ни пуха»; «Пусть все будет хорошо», — поддержали блогершу интернет-пользователи.

1 мая Боня сообщила, что планирует возобновить восхождение на Эверест, несмотря на плохое самочувствие. Она рассказала, что до сих пор чувствует слабость после болезни, но ее вдохновила 60-летняя женщина, которая взошла на гору.

27 апреля Боне пришлось прервать восхождение на Эверест через 10 дней после его начала. У телеведущей появилась низкая сатурация и признаки простуды.

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