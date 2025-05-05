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Михаил Боярский построил дом

Актер Иван Краско заявил, что Михаил Боярский построил дом
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Александр Гальперин/РИА Новости

Актер Иван Краско рассказал в беседе с NEWS.ru, что коллега Михаил Боярский построил дом.

Краско собирается зайти к Боярскому на новоселье, пока коллега на больничном. Он назвал актера деловитым и крепким хозяином.

«Его жена Лара ему под стать. Если зашел к Боярским в гости, то без угощения не уйдешь. В доме чистота и радушие», — поделился актер.

Краско также вспомнил, что Боярский просил продать ему дачу в Грузино. Артист признался, что отказался.

«Куда же мои родные будут приезжать? Отдыхать летом все любят, добрый он, наш дом в Грузино», — рассказал артист.

14 апреля актер попал в больницу после несчастного случая на репетиции в театре. По данным Telegram-канала Mash, он «оступился» на сцене и рухнул с трехметровой высоты на спину во время постановки «Ромео и Джульетта». Предположительно, Боярский сломал ребра и получил ушибы.

Позднее супруга актера, худрук Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан, рассказала, что врачи госпитализировали ее мужа из-за угрозы развития пневмонии. Несмотря на опасения, уточнила она, медикам удалось предотвратить заболевание.

Ранее театр приостановил показы спектакля с Боярским до конца сезона.

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