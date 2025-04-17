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Бывшая жена Моргенштерна рассказала об отношениях с рэпером сейчас

Бывшая жена Моргенштерна Зинатуллина призналась, что не общается с рэпером
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influesii/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывшая жена Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Дилара Зинатуллина, рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой, что на данный момент не общается с рэпером.

Зинатуллина отметила, что прошло три года после их развода. С тех пор блогерша и артист не поддерживают отношения. Дилара призналась, что колоссально изменилась с момента расставания с супругом. Она отметила, что роман с Моргенштерном был ее первым опытом отношений и впоследствии брака.

«Завершить было самое сложное, наверное. И следующая по сложности было прожить. Самая важная поддержка в ваш сложный период – это семья. Это родители, мама, те люди, которые до конца. Что бы ни случилось, что бы ни произошло – они всегда будут на вашей стороне», — поделилась блогерша.

Зинатуллина предложила после расставания всегда обращаться к близким, чтобы получить от них поддержку.

«Вы с мамой не одну ночь проплакали, да?» — поинтересовалась Утяшева.

После вопроса ведущей Зинатуллина вышла из кадра. В ролике слышно, как она начала плакать. Утяшева предложила обняться.

Ранее Бустер извинился перед блогершей Диларой за свои слова о наскучившем романе.

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