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Россияне стали чаще читать повести про ВОВ в преддверии 80-летия Победы

В России вырос спрос на поэму Бориса Васильева «В списках не значился»
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ВГТРК

В России возрос спрос на книги писателя Бориса Васильева. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сети магазинов «Читай-город».

По данным «Читай-города», спрос на творчество Васильева, в частности на повесть «В списках не значился», повысился в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За первую неделю мая продажи выросли в пять раз по сравнению с первой неделей прошлого месяца.

Известно, что 1 мая 2025 года состоялась премьера картины Сергея Коротаева «В списках не значился». Также в первом квартале 2025 года россияне стали чаще покупать классические военные прозы – на 38% чаще по сравнению с тем же периодом 2024 года. Наиболее покупаемыми книгами стали работы Михаила Шолохова, Бориса Васильева и Виктора Астафьева.

В мае в московском парке «Музеон» у Новой Третьяковки открылась фотовыставка «Топливо Победы», организованная при поддержке «Роснефти» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка показывает героический труд нефтяников в тылу: геологов, буровиков, работников нефтеперерабатывающих заводов, обеспечивших бесперебойные поставки топлива и горюче-смазочных материалов на фронт.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Пуговкин едва не лишился ноги на Великой Отечественной войне.

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80 лет Победы
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