Назван крестный отец детей Киркорова

Актриса и певица Алена Кравец рассказала в беседе с aif.ru, что телеведущий Андрей Малахов является крестным отцом детей Филиппа Киркорова.

Кравец уточнила, что Малахов присутствовал на дне рождения Киркорова. Она добавила, что певец провел свое 58-летие с тем, с кем считает нужным.

«Андрей Малахов — его кум, он крестный обеих детей Филиппа. Странно, если бы его не было. Что касается подарков, то неудивительно, что такому человеку дарили дорогие статусные вещи», — поделилась актриса.

Кравец рассказала, что на дне рождения Киркорова не принято дарить «дешевку».

1 мая Малахов опубликовал видеоролик с 58-летия Киркорова, снявшись с двумя вязаными букетами цветов от Bottega Veneta. Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», стоимость одного такого букета составляет 1,5 млн рублей.

При этом на видео Малахов называет букет «хотелкой дня», поэтому не исключено, что телеведущий просто взял букеты для съемки. Малахов также добавил, что бабушки могут сплести похожий букет — и даже «еще лучше».

Ранее Киркорова заблокировали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).