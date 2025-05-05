В Бразилии тысячи зрителей посетили концерты к юбилею Победы

В Бразилии к юбилею Победы прошла серия концертов российских и бразильских музыкантов

Две тысячи зрителей посетили в Бразилии концерты к юбилею Победы. Как сообщило «Газете.Ru» концертное агентство «КА22», мероприятия были организованы Общественной палатой Российской Федерации при участии музыканта Петра Лундстрема и тенора Михаила Нора в сотрудничестве с Филармоническим оркестром Университета Сан-Паулу под руководством маэстро Рубенса Рикьярди и виолончелистом Андре Микелетти.

Зрителям в трех бразильских городах — Сан-Карлосе, Рибейран-Прету и Рио-де-Жанейро — представили программу, направленную на сохранение исторической памяти — произведения русских и бразильских композиторов, а также песни военных лет.

По словам очевидцев, в каждом городе публика встречала русских музыкантов стоячими овациями.

В рамках проекта Петр Лундстрем провел серию мастер-классов для студентов музыкального факультета Университета Сан-Паулу — в одном из самых больших учебных заведений Бразилии.

«На концертах были и русские, и бразильские зрители, которые в едином порыве слушали музыку, связывающую поколения, страны и напоминающую о важности анализировать ошибки прошлого. Культура во все времена объединяла народы. Этими концертами мы подчеркиваем эту связь», — отметил Петр Лундстрем.

Проект реализован в рамках системной работы по развитию дипломатических отношений между Россией и Латинской Америкой при поддержке концертного агентства «КА22».

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