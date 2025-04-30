Провокаторы попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в Вене

Музыкальные коллективы из России — «Хор Турецкого» и Soprano выступили в австрийской столице Вене. Об этом сообщил «Пятый канал».

По данным канала, артисты исполнили песни Победы на площади Шварценбергплатц у монумента советскому воину-освободителю. Бесплатно для всех желающих под открытым небом прозвучали самые известные композиции военных лет — «Темная ночь», «Катюша», «Майский вальс», Три танкиста».

Всего, утверждают очевидцы, выступление собрало аудиторию в несколько тысяч человек. Кроме того, передает телеканал, выступление пытались сорвать провокаторы, которые пришли с плакатами и украинскими флагами. Утверждается, что помешать концерту не позволили полицейские.

За семь лет существования проект «Хора Турецкого» и Soprano UNITY SONGS услышали десятки тысяч зрителей в различных странах мира — странах СНГ, государствах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, США, а также Европы. До Австрии коллективы в 2025 году выступили в Венгрии, им предстоят концерты в Риме, Париже, Нью-Йорке, Берлине.

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