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«Живешь в своем мире»: Анна Михалкова обратилась к сыну

Актриса Михалкова призналась, что независимый сын научил ее отпускать детей
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Актриса Анна Михалкова обратилась к сыну Сергею в день его 24-летия. Пост о нем Михалкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В тебе столько противоречивого. Столько земного и столько необъяснимого. Ты живешь в своем мире, где есть свои законы, своя логика, свои правила», — говорит о сыне Анна Михалкова.

Независимый и самодостаточный сын, по словам актрисы, научил ее «отпускать» своих детей во взрослую жизнь.

«Не теряй свою непосредственность, старайся быть чутким к другим и умей увидеть красоту даже в самых простых вещах», — пожелала наследнику актриса.

Анна Михалкова состоит в браке с предпринимателем Альбертом Баковым. В союзе родилось трое детей: 25-летний Андрей, 24-летний Сергей и 11-летняя Лидия.

В марте Михалкова стала народной артисткой России. Звание присвоено с формулировкой «за большие заслуги в развитии кинематографического искусства».

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