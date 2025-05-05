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Монеточка окончательно оборвала все связи с Россией

Mash: певица Монеточка подала заявку на закрытие последнего ИП в России
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monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лиза Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (она же — Елизавета Гырдымова) подала заявку на закрытие ИП, что окончательно «оборвет все связи» артистки с Россией. Об этом сообщает Mash.

У Монеточки, уточняет Telegram-канал, в РФ оставалось ИП, благодаря которому она оформляла концерты и контракты. В 2024 году, уверяет Mash, Гырдымова зарегистрировала подобную компанию в Вильнюсе, указав зарубежную фирму как организатора своего концертного тура.

Певица Елизавета Гырдымова (Монеточка) переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым в Литву после начала спецоперации на Украине. 17 августа 2022 года у пары родилась дочь Нина. В январе 2024 года Монеточка стала мамой во второй раз. У нее появился на свет сын.

Монеточка числится в реестре иностранных агентов в России с января 2023 года. Минюст РФ указывает, что певица собирала денежные средства в поддержку Украины, получала поддержку от иностранных источников, а также высказывалась против специальной военной операции.

В июне и августе 2023 года певицу дважды оштрафовали. Также в сентябре 2024 года на Монеточку было заведено уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, певица объявлена в розыск, ей грозит до двух лет колонии.

Ранее сообщалось, что Собчак обманула бывшую жену Паши Техника и не помогла с местом на кладбище.

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