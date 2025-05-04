Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дочь Тимати назвали несчастливой из-за отсутствия улыбок на фото

Рэпер Тимати заявил, что его дочь не обязана улыбаться на фото
close
timatiofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответил на сообщения, что его дочь несчастна.

Тимати опубликовал совместные фото с дочерью Алисой и сыном Ратмиром во время отдыха. Одна из пользовательниц заметила, что девочка не улыбается ни на одном фото. Она назвала Алису несчастливой. Юнусов ответил, что его дочь не обязана показывать свою улыбку только ради снимков.

«А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фоловеров. Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она не счастливая», — отметил артист.

По словам Тимати, он не член «блогерской семьи», чтобы заставлять своих детей улыбаться, даже если они этого не хотят.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

30 апреля стало известно, что Тимати станет отцом в третий раз. Мать рэпера Симона Юнусова сняла модель Валентину Иванову с округлившимся животом.

Ранее суд взыскал с Тимати долг по коммунальным платежам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами