Дочь Тимати назвали несчастливой из-за отсутствия улыбок на фото

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответил на сообщения, что его дочь несчастна.

Тимати опубликовал совместные фото с дочерью Алисой и сыном Ратмиром во время отдыха. Одна из пользовательниц заметила, что девочка не улыбается ни на одном фото. Она назвала Алису несчастливой. Юнусов ответил, что его дочь не обязана показывать свою улыбку только ради снимков.

«А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фоловеров. Если в этот день Алиса не улыбалась, значит, она просто не хотела улыбаться, а хотела быть серьезной. Но это не говорит о том, что она не счастливая», — отметил артист.

По словам Тимати, он не член «блогерской семьи», чтобы заставлять своих детей улыбаться, даже если они этого не хотят.

Тимати ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.

30 апреля стало известно, что Тимати станет отцом в третий раз. Мать рэпера Симона Юнусова сняла модель Валентину Иванову с округлившимся животом.

Ранее суд взыскал с Тимати долг по коммунальным платежам.