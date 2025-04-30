«Я себя не контролировала»: внучка президента Узбекистана о съемках в российском реалити

Внучка экс-главы Узбекистана Тилляева заявила, что ей лучше не приезжать в Ташкент после «Мастера игры»

Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, fashion-блогерша и участница психологического реалити-шоу «Мастер игры» на ТНТ Мариам Тилляева рассказала об особенностях съемок в проекте. Ее цитирует пресс-служба телеканала.

В утреннем эфире канала девушка призналась, что сначала старалась быть милой и доброй в отношениях с людьми, а позже приняла решение вести себя абсолютно иначе.

«Честно, я себя вообще не контролировала на этом шоу. Это очень сложно, потому что в повседневной жизни ты просто находишься в открытом пространстве и общаешься с тем, с кем хочешь. А на шоу были люди, как Женя Ершов, Александр Толмацкий, с которыми бы я априори никогда не очутилась бы в одной комнате, да и еще взаперти, на вилле в Марокко!» — вспоминает она.

Тилляева отметила, что многим мужчинам-участникам было тяжело из-за необходимости лгать и манипулировать, однако сама она чувствовала себя органично.

«Нам приходилось лгать, обманывать и манипулировать (делать примерно все, что я делала в своей семье) — так что я чувствовала себя в своей тарелке. Но очень много мужчин ломались несмотря на то, что они зашли на проект очень сильными. Им было сложно перейти через себя и поступить где-то неправильно», — говорит блогер.

Блогерша признала, что некоторые моменты своего участия в «Мастере игры» считает неприятными, и призвала не смотреть второй эпизод, где она очень злится на одного из участников.

«После этого шоу мне лучше не приезжать в Ташкент на какое-то время. Я такой человек, если я злюсь, люблю или ненавижу, то делаю это от всей души», — делится Тилляева.

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