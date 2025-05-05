72-летний актер «Матрицы» и «Клана Сопрано» хочет сбежать из США: «Мне не по себе»

Американский актер Джо Пантолиано, известный ролями в «Матрице» и «Клане Сопрано», раскрыл в беседе с Page Six, что планирует уехать с семьей в Европу.

«Мне не по себе от того, что происходит в нашей стране, и я просто хочу сбежать. Мне трудно осознавать, что люди занимаются ерундой — например, созданием телешоу. Мир в огне!» — заявил актер.

Пантолиано отметил, что недавно вернулся со своей супругой, актрисой Нэнси Шеппард из Португалии. Пара обсуждает возможность переезда на постоянное место жительства именно в эту европейскую страну. Он отметил, что хранит у себя дома наличные деньги, чтобы «продержаться пару недель» в случае масштабной чрезвычайной ситуации.

Джо Пантолиано — не единственный американский артист, который решил уехать из страны из-за политической ситуации. В марте 2025 года актриса и телеведущая Рози О'Доннелл переехала вместе с ребенком в Ирландию, а комедиантка Эллен Дедженерес перебралась в Великобританию в 2024 году.

Недавно Белый дом показал Трампа в образе накачанного джедая из «Звездных войн». Снимок был опубликован 4 марта — в день, когда фанаты франшизы отмечают ежегодный праздник.

Ранее сообщалось, что США вводят 100-процентные пошлины на зарубежные фильмы.