Reuters: 1,6 млн человек могут посетить концерт Леди Гаги на пляже Копакабана

Тысячи человек собираются на знаменитом пляже Копакабана в бразильском Рио-де-Жанейро, где вечером в субботу, 3 мая, пройдет бесплатный концерт американской певицы Леди Гаги (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Об этом сообщает агентство Reuters.

Ожидается, что концерт соберет более 1,6 млн человек и станет одним из крупнейших в карьере исполнительницы, говорится в публикации.

Мероприятие является частью инициативы Todo Mundo no Rio — совместного проекта мэрии Рио-де-Жанейро и банка Santander, в рамках которого они пригласили мировых музыкальных кумиров на самый известный берег Бразилии.

29 апреля издание «СтарХит» сообщило, что главу МИД России Сергея Лаврова перепутали с Леди Гагой в Бразилии. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилось видео, как по улицам Рио-де-Жанейро едет кортеж из автомобилей с сиренами. Ролик сопровождается подписью: «Леди Гага, добро пожаловать в Рио». «СтарХит» утверждает, что в кортеже ехал министр иностранных дел РФ, а не американская поп-звезда.

28–29 апреля Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, которое прошло в контексте подготовки к 17-му саммиту БРИКС.

Ранее были раскрыты подробности отношений Леди Гаги с миллионером.