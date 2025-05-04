Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Катя Лель о краже людей пришельцами: «Потом вернут»

Певица Катя Лель заявила, что не стоит бояться НЛО
close
Said Gadzhiev/Global Look Press

Певица Катя Лель заявила в беседе с mk.ru, что не стоит бояться пришельцев и НЛО.

«Меня же они украли, но потом вернули. Если вас украдут, значит, потом тоже вернут», — отметила артистка.

Лель уточнила, что при встрече с инопланетянами стоит четко указать свои границы и запретить им забирать органы. По словам певицы, если бы она знала об этом в 16 лет, то предотвратила бы инцидент с зубами.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Лель назвала низкостатным человека, который не верит в существование НЛО. Она объяснила, что подобные люди находятся на «низких чистотах» и не работают над собой. По мнению певицы, таким представителям стоит «повышать свой уровень сознания».

Ранее Катя Лель рассказала, кого утилизируют в ближайшие годы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами