Катя Лель о краже людей пришельцами: «Потом вернут»

Певица Катя Лель заявила в беседе с mk.ru, что не стоит бояться пришельцев и НЛО.

«Меня же они украли, но потом вернули. Если вас украдут, значит, потом тоже вернут», — отметила артистка.

Лель уточнила, что при встрече с инопланетянами стоит четко указать свои границы и запретить им забирать органы. По словам певицы, если бы она знала об этом в 16 лет, то предотвратила бы инцидент с зубами.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Лель назвала низкостатным человека, который не верит в существование НЛО. Она объяснила, что подобные люди находятся на «низких чистотах» и не работают над собой. По мнению певицы, таким представителям стоит «повышать свой уровень сознания».

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