Катя Лель рассказала, кого утилизируют в ближайшие годы

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, кого, на ее взгляд, в ближайшие годы утилизируют. Ее цитирует издание Super.

Журналисты спросили у Лель мнения о том, действительно ли после кончины папы Римского, согласно некоторым предсказаниям, может случиться апокалипсис.

«Я вам хочу сказать секрет: те люди, которые не будут жить во благо обществу, которые не будут работать над собой, — в течение буквально нескольких лет Земля их будет утилизировать в большом масштабе», — предупредила она.

Кроме того, добавила Лель, конца света не будет, а планета, по ее мнению, уже перешла в третье измерение.

В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

Впервые Катя Лель заявила о контакте с внеземными цивилизациями в 2019 году. Она утверждала, что в возрасте 16 лет в Нальчике инопланетяне пришли к ней домой, забрали на инопланетный корабль и лишили зубов.

Ранее Катя Лель предсказала сроки завершения СВО.