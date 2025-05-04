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Суд пересмотрит взыскание 1,6 млн с жены бывшего солиста «Иванушки International»

Суд пересмотрит вопрос о взыскании 1,6 млн с жены покойного певца Яковлева
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Мосгорсуд пересмотрит вопрос о взыскании более 1,6 млн рублей неосновательного обогащения с гражданской жены покойного участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева Александры Куцевол по иску его друга Романа Радова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации говорится, что иск подал друг певца Роман Радов, который стал собственником квартиры в 2018 году.

«Второй кассационный суд общей юрисдикции встал на ее сторону и отменил решение, направив его на новое рассмотрение. В своей жалобе Куцевол указывала на то, что решения были вынесены с нарушением норм материального и процессуального права», — говорится в сообщении.

По словам девушки, Радов менял замки в квартире и добровольно передал ключи от помещения. Куцевол отметила, что суд не учитывал данный факт при рассмотрении дела. При этом девушка сама подала иск к другу музыканта, требуя компенсировать 300 тысяч рублей за оплату ЖКУ за период проживания в этой квартире.

Олег Яковлев был солистом группы «Иванушки International» до 2013 года, заменив ушедшего Игоря Сорина. Его фирменной песней стал «Тополиный пух», который помог ему завоевать признание публики. Артист умер в 2017 году от остановки сердца.

Ранее солист «Иванушки International» предрек успех мюзиклу о группе.

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