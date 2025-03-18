Картину Васнецова продали в Москве за 135 млн рублей

Картину художника Виктора Васнецова «Богомольцы» из раннего периода его творчества продали за 135 млн рублей на аукционе, который 16 марта прошел в Москве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома.

Там рассказали, что общая сумма продаж на торгах составила 250 млн рублей. На аукционе также были выставлены картины Ивана Айвазовского, Кузьмы Петрова-Водкина, Виктора Васнецова, Марка Шагала, Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Ильи Репина, Николая Рериха и других великих русских художников. Собрание полотен оценивалось в 1,5 млрд рублей.

Так, картину «Христос в терновом венце» Петрова-Водкина приобрели за 30 млн рублей, работу Бориса Кустодиева «Эскиз костюма Даши для оперы «Вражья сила» — за 11 млн рублей, «Побережье Ниццы» Айвазовского — за 6 млн рублей.

В 2003 году картина маслом на холсте «Богомольцы» была куплена на аукционе Sotheby's за $50 тысяч. Лот был представлен как работа неизвестного художника второй половины XIX века. В том же году полотно отправили на экспертизу в Русский музей, где специалисты установили его авторство. Картина оказалась утерянной работой раннего периода творчества Васнецова и одной из вариаций его полотна «Нищие-певцы» 1873 года.

Ранее в России создали робота-художника, копирующего полотна великих живописцев.