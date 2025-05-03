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A$AP Rocky признался, что ворует одежду у Рианны

Рэпер A$AP Rocky рассказал, что они с певицей Рианной носят одежду друг друга
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omelasmag/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя Раким Ателастон Майерс) признался, что «ворует» одежду у своей партнерши и матери своих детей — певицы Рианны. Об этом пишет Page Six.

По словам артиста, он хочет вдохновлять мужчин экспериментировать с образом.

«Я не знаю, кто провел границу между женственностью и мужественностью, извините меня. Я не знаю, кто провел эту границу, но я не вижу никаких барьеров для себя», — сказал он.

A$AP Rocky не считает «справедливым», что девушка якобы может залезть в его гардероб и взять что угодно, а он нет.

«Это касается обеих сторон. Есть вещи, о которых Рианна и не знает, что я украл их у нее», — признался рэпер.

Артист добавил, что любит килты, жемчуг и рубашки на голове, и напомнил, что его предки одевались именно так.

«Все это началось с африканских мужчин, которые так и ходили. Еще один факт», — заключил он.

Накануне A$AP Rocky назвал бабушку своей лучшей подругой.

Ранее стало известно, что Сара Джессика Паркер разрезала платье Vera Wang на съемках «Секса в большом городе».

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