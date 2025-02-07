Разъяренная Сара Джессика Паркер разрезала платье Vera Wang на съемках «Секса в большом городе»

Актриса Дэвис: Паркер до сих пор злится на платье подружки невесты в «Сексе в большом городе»

Актриса Кристин Дэвис предположила, что ее коллега по сериалу «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер может все еще злиться из-за спора о гардеробе, который произошел на съемках. Об этом Дэвис рассказала во время записи подкаста о шоу.

Дэвис, которая играет в сериале Шарлотту Йорк, призналась, что Паркер не понравилось платье подружки невесты, которое ее героиня Кэрри Брэдшоу носила на свадьбе Шарлотты в третьем сезоне.

«Сара не хотела носить бежевое на свадьбе Шарлотты», — призналась она.

Режиссер Майкл Патрик Кинг подтвердил, что Паркер действительно разрезала платье Vera Wang на съемках и попыталась украсить его клетчатой тканью, поскольку жених носил килт.

59-летняя Дэвис отметила, что Паркер предъявила неподходящий цвет платья и ей самой.

«И я сказала: «Но ведь это свадьба Шарлотты». Конечно, подружкам нужно было надеть бежевое — в тон. Не понимаю, что тут можно не понимать», — вспоминает звезда.

При этом когда позже в сериале вышла замуж сама Кэрри Брэдшоу, ее подружки были одеты в платья разных цветов.

Накануне Дэвис рассказала, что падала в обморок из-за похудения на съемках сериала «Мелроуз-плейс».

Ранее звезда «Баффи» Сара Мишель Геллар намекнула на продолжение сериала.