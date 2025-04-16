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A$AP Rocky об отношениях с бабушкой: «Она моя лучшая подруга»

Рэпер A$AP Rocky признался, что считает бабушку своей лучшей подругой с детства
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Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP

Американский рэпер A$AP Rocky признался в интервью журналу Vogue, что с детства сильно привязан к своей бабушке Кэти.

A$AP Rocky привел журналистов в дом Кэти — разделенную узким коридором квартиру с двумя спальнями и гостиной. Рэпер признался, что часто остается ночевать в одной из комнат, поскольку любит «тусоваться» с бабушкой.

По словам Кэти, она живет в этой квартире уже более 20 лет. Одно время, призналась женщина, она подумывала о покупке нового жилья с террасой.

«Но зачем платить в три или четыре раза больше, чтобы жить в том же районе?» — сказала Кэти, на что A$AP Rocky ей ответил: «Потому что твой внук — это я! Ты можешь заполучить эту террасу, если захочешь!»

Родственница рэпера отметила, что гордится своим внуком, а также лестно отозвалась о супруге A$AP Rocky, певице Рианне.

«Я рада, что он остепенился и довольна тем, с кем он это сделал. Она [Рианна] очень простой человек», — заявила Кэти.

В начале апреля 2025 года Рианну заподозрили в третьей беременности. Певицу засняли с округлившимся животом в вечернем платье на презентации Fenty Beauty Avenue в Sephora Champs Elysées в Париже.

Ранее жена Леннона Оно вспомнила, что пережила три выкидыша из-за фанатов The Beatles.

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