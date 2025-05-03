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Губерниев рассказал о жизни музыканта «Арии» Молчанова после отъезда из России

Телеведущий Губерниев: музыкант Молчанов не смог состояться в Бельгии
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Telegram-канал группы «Мастер»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о жизни экс-барабанщика «Арии» и одного из создателей группы «Мастер» Игоря Молчанова после отъезда из России. Губерниева цитирует Aif.ru.

«Они уехали вместе с Кириллом Покровским в Бельгию, но насколько я понимаю, он там не сильно все же состоялся. Они что-то пытались там создавать, но, по-моему, начало не получилось, а потом не знаю», — говорит комментатор.

Издание напоминает, что 30 лет назад Молчанов отвечал на вопрос, чем собирается заниматься за рубежом. Он планировал работать сессионным музыкантом на одной из бельгийских студий. С 1994 года Молчанов как барабанщик сотрудничал с местной группой Cryme.

Игоря Молчанова не стало в Бельгии накануне на 64-м году жизни. В стране он остался в 1991 году после европейских гастролей.

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