Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На концерте ICEGERGERT вооруженные люди устроили драку

В Уфе на концерте рэпера ICEGERGERT посетители устроили драку и вытащили оружие
close
Telegram-канал «SHOT»

На концерте петербургского рэпера ICEGERGERT (настоящее имя Георгий Гергерт) в Уфе произошла массовая драка с участием вооруженных людей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали очевидцы, вечером 2 мая несколько посетителей концерта стали выяснять между собой отношения после того, как один из них случайно ударил другого.

Пока артист продолжал выступать, один из участников потасовки достал пистолет и поднял его вверх, но стрелять не стал. Драка продолжалась еще некоторое время, но после концерта, утверждают очевидцы, гости шоу разошлись по домам.

Местная полиция организовала проверку происшествия.

В марте в Эстонии женщины оттаскали друг друга за волосы на концерте певца Валерия Меладзе. Концерт прошел 11 марта в Таллине в ледовом холле «Тондираба». Драка между женщинами произошла, когда одна начала танцевать в ряду и помешала другой.

Ранее россиянин согласился поджечь дверь Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) за $500.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами