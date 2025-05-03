На концерте ICEGERGERT вооруженные люди устроили драку

На концерте петербургского рэпера ICEGERGERT (настоящее имя Георгий Гергерт) в Уфе произошла массовая драка с участием вооруженных людей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказали очевидцы, вечером 2 мая несколько посетителей концерта стали выяснять между собой отношения после того, как один из них случайно ударил другого.

Пока артист продолжал выступать, один из участников потасовки достал пистолет и поднял его вверх, но стрелять не стал. Драка продолжалась еще некоторое время, но после концерта, утверждают очевидцы, гости шоу разошлись по домам.

Местная полиция организовала проверку происшествия.

В марте в Эстонии женщины оттаскали друг друга за волосы на концерте певца Валерия Меладзе. Концерт прошел 11 марта в Таллине в ледовом холле «Тондираба». Драка между женщинами произошла, когда одна начала танцевать в ряду и помешала другой.

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