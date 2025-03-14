Женщины оттаскали друг друга за волосы на концерте Меладзе

В Эстонии женщины оттаскали друг друга за волосы на концерте певца Валерия Меладзе. Об этом сообщает в Telegram-канале издание «Страсти».

Концерт прошел 11 марта в Таллине в ледовом холле «Тондираба». Драка между женщинами произошла, когда одна начала танцевать в ряду и помешала другой.

Зрительницы не могли остановиться, даже когда певец общался с публикой, и не слушали других посетителей концерта, уговаривавших их сесть.

Накануне Меладзе получил несколько штрафов за нарушение ПДД. СМИ сообщили, Меладзе несколько раз ловили на превышении скорости в Москве. Камеры зафиксировали нарушения артиста на Можайском шоссе, на Варшавском шоссе и возле гостиницы «Украина».

Также у певца обнаружили штрафы за остановку в неположенном месте. Всего артист получил штрафов на 7 тысяч рублей. Исполнитель оплатил их перед отлетом в Баку.

В данный момент 59-летний российский певец постоянно проживает в Испании.

Ранее у Меладзе обнаружили жилье за 350 млн рублей в Подмосковье.