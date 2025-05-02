Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На музыкальных платформах стал доступен альбом «Музыка Победы»

Россияне смогут послушать песни о Победе в исполнении популярных певцов
close
Евгений Биятов/РИА Новости

На всех музыкальных платформах стал доступен альбом «Музыка Победы», в записи которого приняли участие популярные артисты.

Легендарные композиции «Темная ночь», «Синий платочек», «Смуглянка» и другие представлены на альбоме в современных аранжировках. Их исполняют Пелагея, Татьяна Куртукова, Виктория Дайнеко, Джанго, SHAMAN, Полина Гагарина, Олег Газманов, Uma2rman, Николай Расторгуев. К проекту «Музыка Победы» присоединились и многие другие артисты.

Президент России Владимир Путин 1 мая обратился к участникам и гостям Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». В своем приветствии он объяснил ценность песен Великой Отечественной войны.

«Написанные десятилетия назад, они и сегодня вдохновляют и сплачивают нас, являются безусловной исторической, духовной ценностью, которую мы должны беречь и передать своим детям и внукам», — поделился мнением об этих композициях глава государства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами