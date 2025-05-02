На музыкальных платформах стал доступен альбом «Музыка Победы»

На всех музыкальных платформах стал доступен альбом «Музыка Победы», в записи которого приняли участие популярные артисты.

Легендарные композиции «Темная ночь», «Синий платочек», «Смуглянка» и другие представлены на альбоме в современных аранжировках. Их исполняют Пелагея, Татьяна Куртукова, Виктория Дайнеко, Джанго, SHAMAN, Полина Гагарина, Олег Газманов, Uma2rman, Николай Расторгуев. К проекту «Музыка Победы» присоединились и многие другие артисты.

Президент России Владимир Путин 1 мая обратился к участникам и гостям Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». В своем приветствии он объяснил ценность песен Великой Отечественной войны.

«Написанные десятилетия назад, они и сегодня вдохновляют и сплачивают нас, являются безусловной исторической, духовной ценностью, которую мы должны беречь и передать своим детям и внукам», — поделился мнением об этих композициях глава государства.