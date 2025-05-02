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Звезда Stand Up рассказала о решении заморозить яйцеклетку

Астролог помешала комикессе Ахмедовой заморозить яйцеклетку
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Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Комикесса Юлия Ахмедова стала гостьей нового выпуска шоу с астрологическим разбором. «Натальная карта». Премьера выпуска состоялась 2 мая в VK Видео.

По словам Ахмедовой, в 2020 году она решила заморозить яйцеклетку, в связи с чем обратилась к астрологу — узнать, будет ли у нее когда-нибудь муж.

«Если у меня никогда мужа не будет, зачем мне морозить яйцеклетку и проходить через все это, если она не пригодится?» — рассуждает она.

Звезда Stand Up обратилась к известному астрологу и отдала 110 тысяч рублей за онлайн-консультацию.

«В итоге она мне сказала, что вероятность того, что я встречу мужа, равна нулю….За 110 тысяч могла и наговорить что-то приятное. С тех пор у меня астрологическая травма», — предупредила Ахмедова.

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