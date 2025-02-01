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«Когда хочется выть»: звезда «Вечного зова» рассказала о борьбе со стрессом

Актриса Тамара Семина призналась, что снимает стресс в воде
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Кинокомпания «Русское»

Народная артистка РСФСР, звезда фильмов «Вечный зов» и «Золотой теленок» Тамара Семина рассказала о своих способах борьбы со стрессом. Ее цитирует «Пятый канал».

«Когда мне хочется орать, выть просто, я начинаю мурлыкать, петь или в ванную забираюсь, включаю воду на полную и душу отвожу. А потом думаю: «Водичка, спасибо тебе дорогая, за то, что меня так слушала», — говорит артистка.

Друзья, продолжила актриса, понимают ее и знают, что если Семина «замурлыкала», то готова сорваться.

Тамаре Семиной 86 лет, она награждена орденами Красного трудового знамени и Почета. Лауреатка премии ФИПРЕССИ на XV международном кинофестивале в Локарно 1962 года и Приза за лучшее исполнение женской роли на фестивале телефильмов в Алма-Ате за роль в «Вечном зове», в 1961 году ее признали лучшей актрисой по версии журнала «Советский экран».

Значительный перерыв в карьере актриса сделала в 1990-х, когда у ее мужа, актера Владимира Прокофьева, произошел инсульт. Она ухаживала за супругом 15 лет до его кончины.

В 2023 году вышел сериал «Не дождетесь» о жизни в доме престарелых, где актриса сыграла одну из главных ролей.

Ранее фильм «Воздух» Германа-младшего получил «Золотого орла».

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