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Филиппу Киркорову пригрозили штрафом после фейерверка в честь дня рождения

Адвокат Багатурия: если Киркоров не согласовал салют в честь дня рождения, ему грозит штраф
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rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Филипп Киркоров столкнулся с критикой после того, как запускал фейерверк в подмосковном Красногорске в день своего рождения. Об этом пишет kp.ru.

Фейерверк в честь 58-летия звезды, рассказали очевидцы, длился несколько минут. Часть местных жителей пригрозили Киркорову штрафом из-за того, что якобы салюты в столичном регионе находятся под запретом.

По словам адвоката Вадима Багатурии, жесткого запрета на фейерверки в Москве и области нет, однако пиротехнические работы необходимо согласовывать через Госуслуги.

«Если мероприятие было согласовано, а в этом у меня нет сомнений, то Киркорова совершенно точно не привлекут к ответственности. Если же салют был нелегальным, то певцу грозит штраф 5 тысяч рублей, а фирме, оказавшей услугу — 500 тысяч», — объяснил он.

Двухэтажный дом площадью около 1 тыс. кв. м в Красногорске Филипп Киркоров приобрел 7 лет назад. Помимо многочисленных спален в доме есть бассейн, спортзал, на его территории — собственный пляж, гараж на две яхты и часовня.

Накануне Киркорова заблокировали в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Филипп Киркоров заказал торт в форме золотого дворца на свое 58-летие.

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