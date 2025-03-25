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Фильм «Мастер и Маргарита» получил семь наград на кинопремии «Ника»

Фильм «Мастер и Маргарита» получил награды во всех семи номинациях на премии «Ника»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина был признан лучшим на 38-й национальной кинематографической премии «Ника». Об этом сообщает ТАСС.

Картина получила награды во всех семи номинациях, в которых участвовала. За «Лучший игровой фильм», «Лучшую мужскую роль», «Лучшую женскую роль», «Лучшую работу художника по костюмам», «Лучшую работу звукорежиссера», «Лучшую операторскую работу» и за «Лучшую работу художника».

12 февраля 2024 года стало известно, что фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уикенд третий раз подряд. В общей сложности картина собрала $29 753 763.

В феврале 2025-го актриса Юлия Снигирь призналась, что Юра Борисов ходил с ней на пробы фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита».

Борисов мог сыграть Мастера в картине. Снигирь исполнила роль Маргариты. По словам актрисы, на тот момент 30-летний коллега удивился их разнице в возрасте, намекнув, что 39-летняя Снигирь уже стара для Мастера в его исполнении. Роль получил Евгений Цыганов.

Ранее режиссер «Мастера и Маргариты» подал в суд на блокировку фильма в США.

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