Назван гонорар Козловского

Продюсер Дворцов заявил, что Козловский получает до 4 млн рублей за съемочный день

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с изданием «Абзац» о гонорарах актера Данилы Козловского.

Дворцов заявил, что Козловский зарабатывается от 3,5 до 4 миллионов рублей за съемочный день, а за корпоратив – 7 миллионов рублей. По словам продюсера, спектакль артиста FRANK обойдется примерно в 6 миллионов.

«Он сюда приезжает с очередной корыстной целью – заработать на зрителе. Его не было три года, а теперь он из ниоткуда появился, чтобы представить свой спектакль. Прекрасно понимает, что только наша страна даст ему заработать хороший гонорар и собрать зал», — заявил продюсер.

В апреле сообщалось, что Данила Козловский выступит 20 июня со своим моноспектаклем FRANK на сцене Театра Эстрады в Москве.

Как заявляли СМИ, это станет первым выступлением Козловского на театральной сцене в России после двухлетнего перерыва. Актер давно не выступал в России из-за конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял актера в экстремизме и дискредитации армии.

Ранее Собчак заявила, что Козловский вернулся на сцену из-за влиятельного покровителя.