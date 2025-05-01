Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван гонорар Козловского

Продюсер Дворцов заявил, что Козловский получает до 4 млн рублей за съемочный день
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов рассказал в беседе с изданием «Абзац» о гонорарах актера Данилы Козловского.

Дворцов заявил, что Козловский зарабатывается от 3,5 до 4 миллионов рублей за съемочный день, а за корпоратив – 7 миллионов рублей. По словам продюсера, спектакль артиста FRANK обойдется примерно в 6 миллионов.

«Он сюда приезжает с очередной корыстной целью – заработать на зрителе. Его не было три года, а теперь он из ниоткуда появился, чтобы представить свой спектакль. Прекрасно понимает, что только наша страна даст ему заработать хороший гонорар и собрать зал», — заявил продюсер.

В апреле сообщалось, что Данила Козловский выступит 20 июня со своим моноспектаклем FRANK на сцене Театра Эстрады в Москве.

Как заявляли СМИ, это станет первым выступлением Козловского на театральной сцене в России после двухлетнего перерыва. Актер давно не выступал в России из-за конфликта с руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным, который обвинял актера в экстремизме и дискредитации армии.

Ранее Собчак заявила, что Козловский вернулся на сцену из-за влиятельного покровителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами