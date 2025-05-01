Анна Семенович о своей груди: «Мои сиси — это святое»

Певица Анна Семенович назвала свою грудь святой и сравнила с бриллиантами

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович похвасталась своей пышной грудью. Видео с артисткой публикует Super.ru.

В опубликованном изданием ролике Семенович помогают подобрать подвеску на грудь для съемки, но предложенный помощницей вариант певица называет громоздким. Она говорит, что ей не нужны украшения, которые скрывают грудь.

«Мои сиси — это святое. Они сами бриллианты! Два бриллианта, восемь карат каждый», — говорит артистка.

Знаменитость не скрывает, что у нее девятый размер груди. Семенович выходит в свет в нарядах с глубоким декольте и демонстрирует фигуру в купальниках. Звезда отмечала, что довольна своими природными данными и больше не собирается их менять.

В июле 2024 года певица рассказывала, что делала пластику, чтобы уменьшить грудь. Она признавалась, что решилась на подобный шаг, поскольку была сильно подвержена общественному мнению.

Недавно Семенович раскрыла, что периодически спит с возлюбленным в разных спальнях из-за его храпа. Знаменитость состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером.

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