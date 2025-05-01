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Американский экономист заявил, что вдохновляется Львом Толстым

Экономист Сакс: Лев Толстой — герой для всего человечества
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Lev Radin/Shutterstock

Американский экономист Джеффри Сакс, номинированный на Международную премию мира имени Льва Толстого, считает Толстого источником своего вдохновения. Его слова передает РИА Новости.

«Толстой — герой для всего человечества. Не только один величайших писателей в истории, но и великий мыслитель и гуманист, чье влияние остается очень глубоким», – заявил Сакс во время открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста» в Москве.

Он также отметил влияние писателя на борцов за права человека Махатму Ганди, Мартина Лютера Кинга и Нельсона Манделу.

«Быть номинированным на носящую его имя премию – радость и честь. Толстой остается вдохновением для меня и для всего мира», – добавил экономист.

2 апреля стало известно, что Сакс попал в число номинантов на премию мира имени Льва Толстого «за выдающийся вклад в противодействие угрозе третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы».

Международный открытый диалог «Будущее мира: новая платформа глобального роста» проходил в Национальном центре «Россия» на Краснопресненской набережной с 28 по 30 апреля. Проект представляет из себя дискуссионную площадку для экспертного обсуждения будущего мировой экономики.

Ранее Сакс заявил, что у США есть более важные дела, чем ДНР и ЛНР.

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