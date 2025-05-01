Супруге Джорджа Клуни могут запретить въезд в США по решению Трампа

Супруге актера Джорджа Клуни, юристу Амаль Клуни могут запретить въезд в США из-за санкций Дональда Трампа. Об этом сообщает People.

В феврале американский лидер издал указ, который позволяет вводить санкции против лиц, вовлеченных в расследования против союзников Америки. Позднее издание Financial Times со ссылкой на министерство иностранных дел Великобритании предостерегло, что закон может коснуться ряда юристов, в том числе Амаль Клуни, которая участвовала в подготовке ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта в Международном уголовном суде (МУС).

Амаль Клуни родилась в Ливане, но в возрасте двух лет эмигрировала с семьей в Великобританию, где окончила Оксфорд. У нее нет гражданства США. Она имеет право заниматься юридической практикой в ​​Соединенных Штатах, поскольку в 2002 году была принята в коллегию адвокатов Нью-Йорка. С актером Джорджем Клуни защитница вступила в брак в сентябре 2014 года. Пара воспитывает двух семилетних близнецов — Александра и Эллу.

В сентябре 2024 года Джордж Клуни признавался, что гордится своим браком. Актер также раскрывал, что поддерживает супругу во всем, что она делает.

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