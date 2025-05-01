Дочь Волочковой не поделилась с ней планами на медовый месяц

Балерина Волочкова заявила, что дочь не делилась с ней планами на медовый месяц

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в беседе с «Пятым каналом», что ее дочь Ариадна не рассказывала ей о планах на медовый месяц.

По мнению Волочковой, Ариадна не собирается проводить медовый месяц. Артистка уточнила, что для ее дочери и зятя Никиты Григоряна главное было обвенчаться. Венчание прошло в Санкт-Петербурге в апостольской церкви Екатерины.

«Они этому событию придали очень большое значение, а через пару дней у нас была свадьба в особняке Мясникова», — поделилась артистка.

Волочкова добавила, что обязательно расскажет о свадебном путешествии дочери, если оно состоится.

Известно, что Ариадна планирует отпраздновать две свадьбы: одну — в Москве для отца, а другую — в Санкт-Петербурге для матери. Девушка приняла такое решение из-за конфликта между родителями. Для самих молодоженов важнее всего обвенчаться. Ариадна призналась, что «открыла для себя бога» с приходом жениха.

В СМИ сообщалось, что Волочкова потратила на праздник 10 миллионов рублей, однако сама балерина не подтвердила эту сумму. Артистка отметила, что нигде не говорила о многомиллионных тратах на торжество дочери.

Ранее Волочкова поблагодарила бывшего мужа после свадьбы дочери.