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Волочкова поблагодарила бывшего мужа после свадьбы дочери

Балерина Волочкова назвала бывшего мужа лучшим отцом
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Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова обратилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) к бывшему мужу Игорю Вдовину после свадьбы их общей дочери Ариадны.

Волочкова назвала Вдовина лучшим отцом для всех его детей. Она поблагодарила экс-супруга за появление на свет дочери. Артистка пожелала счастья бывшему мужу и его семье.

«И знай, что в моем лице у тебя есть благодарный человек. Мама нашей Ариши. Помню добро и все самое хорошее, что нас объединяло. Ты подарил мне в лице Ариши больше, чем забрал. И я тебе благодарна за всё!» — заявила балерина.

В 2005 году Волочкова родила дочь Ариадну от предпринимателя Игоря Вдовина. В 2007-м бизнесмен и артистка сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в Екатерининском дворце. Через год пара рассталась.

В июне 2023 года балерина рассказала, что Вдовин долгое время не проявлял интереса к дочери. По словам артистки, после расставания бизнесмен оставил ее с ребенком и занимался детьми от другого брака.

Ранее Волочкова ответила на предложение Барецкого жить вместе.

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