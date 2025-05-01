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Актриса из «Метода» рассказала о волнении из-за работы с Хабенским

Актриса Глаубэ: на съемках с Хабенским появляется дополнительная отвественность
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Актриса Анна Глаубэ призналась в беседе с порталом «Страсти», что ей не было страшно при работе с Константином Хабенским.

По словам Глаубэ, это было волнительно. Актриса считает, что на артиста возлагается дополнительная ответственность при съемках с таким мастером своего дела, как Хабенский.

«Когда работаешь с такими мастерами сцены, есть дополнительная ответственность не упасть в грязь лицом и не подвести своего мастера из института», — поделилась актриса.

Глаубэ рассказала, что мечтает посотрудничать с Анной Пармас, Душаном Глигором, Натальей Мещаниновой, Борисом Хлебниковым.

В ноябре Хабенский дебютировал в качестве театрального режиссера, поставив на сцене МХТ им. Чехова «Чайку». По его словам, героями постановки являются женщины, а в центре повествования находятся их любовь, внимание и тепло к мужчинам.

В спектакле речь идет о «нормальном человеческом эгоизме», который в юности дополняет максимализм. Хабенский отметил, что с ним работает «прекрасная команда», в том числе сценограф Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова и композитор Леонид Федоров.

Ранее Хабенский заявил о важности эмоциональной исторической правды в кино.

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