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Появились подробности судебных разбирательств солиста «Руки Вверх!»

ТАСС: суд рассмотрит иск певца Сергея Жукова к издательству «Джем» 5 мая
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Фото из личного архива Сергея Жукова

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова 5 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Жуков подал в суд на ООО «Компания Топ 7» и ООО «Издательство «Джем» иск о защите исключительных смежных прав на фонограммы. Другим истцом является бывший участник и сооснователь группы Алексей Потехин, а ответчиками — первый продюсер «Руки вверх!» Андрей Маликов, а также лейбл «Джем».

Судебный спор касается 13 песен, среди которых «Ну где же вы, девчонки», а также «Крошка моя» и «Чужие губы».

По данным источника ТАСС, после выхода фильма о группе «Руки Вверх!» компании обратились в различные инстанции с требованием заблокировать тизеры к картине, а затем и ее саму.

«Они заявили, что им принадлежат смежные права на фонограммы использованных в ленте песен. Но Жуков специально записал новые фонограммы для фильма, а потому считает требования ответчиков незаконными», — рассказал источник ТАСС.

Ранее солист «Руки Вверх!» открыл новый музыкальный бизнес.

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