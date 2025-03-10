Жуков не смог доказать свое участие в создании песен группы «Руки Вверх!»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков не смог доказать в суде, что он участвовал в создании песен из альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы судебного заседания по спору вокруг авторских прав на песни коллектива.

«На основании анализа представленных доказательств в совокупности районный суд пришел к выводу, что представленные ООО «Издательство Джем» материальные носители выпущены законно в 1998-1999 гг. с соблюдением прав авторов и исполнителей и с указанием на правообладателей/производителей фонограмм. Таким образом, именно Маликов А. И. инициировал в 1998 и 1999 годах запись (создание) спорных фонограмм, финансировал их изготовление», — говорится в материалах дела.

В них отмечается, что истцы не представили в дело фонограммы песен, указанных в спорных договорах, материальные носители, содержащие информацию о правообладателях, данные об аренде ими студии звукозаписи, оплате оказанных услуг. В связи с этим районный суд сделал вывод, что Жуков и сооснователь «Руки вверх!» Алексей Потехин не доказали факт изготовления ими спорных фонограмм.

В материалах также сказано, что во время заседания суда был допрошен свидетель, который делал студийную запись композиций для альбома «Без тормозов». По его словам, первый продюсер «Руки Вверх!» Андрей Маликов был инициатором записи фонограмм. Мужчина заявил, что с продюсером проходило обсуждение даты и времени записи, согласование работ, он же оплачивал их проведение. Жуков же являлся автором и исполнителем песен. При этом он не был создателем фонограммы, использованной в альбоме, сказал свидетель.

9 марта сообщалось, что Жуков подал иск в Верховный суд России по поводу спора о правах на фонограммы группы «Руки Вверх!». Другим истцом является Потехин. Ответчиками стали Маликов и лейбл «Джем».

По информации РИА Новости, иск поступил о признании договора о передаче исключительных прав на фонограммы недействительной сделкой. Это касается и договора о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм.

Судебный спор затронул 13 песен, среди которых «Ну где же вы, девчонки», а также «Крошка моя» и «Чужие губы».

Ранее экс-продюсер «Руки Вверх!» обвинил Жукова во лжи.