Поплавская об Орбакайте: «Будет просить прощения в России»

Актриса Яна Поплавская заявила в беседе с aif.ru, что певица Кристина Орбакайте будет просить прощения у россиян.

«Как только Россия победит, я имею в виду, нужна же официальность для этих людей, через какое-то время они [уехавшие из РФ артисты] скажут, что ошибались, будут просить прощения», — высказалась артистка.

Таким образом Поплавская прокомментировала новость о том, что Орбакайте запретили въезд на территорию Латвии, поскольку концерт российской исполнительницы на территории республики «не соответствует интересам национальной безопасности». Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

«Уехавшие из России артисты никогда не станут там своими. Они — вставной зуб, который никогда не будет имплантирован туда. <...> Они в Европе всегда чужие, всегда ненужные», — отметила Поплавская.

В беседе с тем же изданием Поплавская сравнила актеров Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), Алексея Панина и телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с тараканами, которые «привыкают к любому яду». Она понадеялась, что уехавшие из РФ знаменитости не вернутся обратно.

«Пусть работают таксистами, в ресторанах, но не у нас», — заявила она.

Ранее стало известно, что Валерия спела «С чего начинается Родина» на фоне руин.