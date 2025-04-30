Малолетняя дочь Руслана Белого попала в больницу в Испании: «Бедненькая»

Стендап-комик Белый вспомнил, что его дочь попала в больницу с отравлением

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что недавно был вынужден в срочном порядке нести свою дочь в пункт скорой помощи в Испании. Этой историей юморист поделился в рамках своего YouTube-шоу «Культурная разница».

«Ее [дочь] начало жестко рвать, и жена говорит: «Все, звони в скорую». Но до скорой идти пять минут, я дольше им объяснять буду, [что случилось]. Поэтому мы берем дочь и идем [в пункт скорой помощи], а ее, к сожалению, рвет по дороге. Она бедненькая, мы переживаем…» — вспомнил юморист.

В больнице девочке сделали укол, после которого ей стало лучше. Комик признался, что его больше шокировало то, что существует специальный укол, после которого человека перестает тошнить.

«Где это было всю мою молодость? Сколько бы такси осталось чистыми... Это было очень круто!» — пошутил Белый.

Вечером того же дня, вспомнил Белый, он тоже почувствовал себя неважно. Юморист выяснил, что отравился вместе с дочерью сосисками.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталии, однако незадолго до рождения дочери Роберты переехал в Барселону.

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