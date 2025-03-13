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Звезда «Улиц разбитых фонарей» заявил, что в России разучились снимать военное кино

Актер Сергей Селин заявил, что в России перестали снимать хорошие военные фильмы
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Megogo Studios

Актер Сергей Селин заявил в интервью с Давидом Виннером, что в России разучились снимать военное кино.

Селин считает, что у кинематографистов «не получается» снять хорошие военные картины. По его мнению, это началось после 2000 года. Артист посмотрел хронику и сравнил, в чем разница между современными фильмами и старыми. По словам актера, в годы Великой Отечественной войны сначала призывали мужчин из деревень.

«Поэтому городские парни учились, работали на заводах – они все имели отсрочку. Все. А вот первыми были ребята деревенские. У них самые обыкновенные, да простят меня жители села, обыкновенные лица, которые очень близки к земле. Они очень-очень простые. Поэтому они зачастую были слегка потерянные, не очень понимали. Это отражено в хрониках. А мы сейчас со спа-салонными лицами. В том числе девчонки», — заявил артист.

Селина возмутили фильмы, в которых актрисы снимаются с накладными ресницами, когда действие фильма происходит в период Второй мировой войны.

«Это же ужасно. Такого не могло быть», — отметил актер.

Как уточнил Селин, он не призывает «день и ночь» показывать патриотическое кино. Но, по его мнению, федеральные каналы должны транслировать его чаще.

Ранее Алла Довлатова заявила о необходимости создания патриотического кино.

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